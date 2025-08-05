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Верховный суд Бразилии приказал арестовать экс-президента по делу о госперевороте

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 02:31
Верховный суд Бразилии приказал арестовать экс-президента по делу о госперевороте
Жаир Болсонару. Фото: Getty Images

Судья Верховного суда Бразилии Александре ди Мораес постановил отправить бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение им мер пресечения в рамках дела о попытке государственного переворота.

Источник: The Guardian

Детали: Судья заявил, что Болсонару нарушил запрет на использование социальных сетей, введенный в прошлом месяце. Тогда же ему было предписано носить электронный браслет для отслеживания передвижений.

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Мораес отметил, что в воскресенье, 3 августа, когда сторонники Болсонару вышли на улицы в нескольких городах страны, бывший президент использовал аккаунты своих союзников в соцсетях, чтобы распространить сообщения, содержавшие "явные призывы и подстрекательства к нападениям на Верховный федеральный суд, а также открытую поддержку иностранного вмешательства в судебную систему Бразилии".

"Нет никаких сомнений, что мера пресечения была нарушена", – объявил Мораес.

Суд запретил Болсонару принимать посетителей, кроме близких родственников и адвокатов, а полиции приказал изъять все мобильные телефоны политика. Посетителям, которые получат разрешение на встречу с бывшим президентом, будет запрещено пользоваться телефонами, делать фото или снимать видео.

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В своем постановлении Мораес подчеркнул, что, несмотря на запрет на пользование соцсетями, Болсонару в воскресенье по телефону принял участие в демонстрации в свою поддержку. Один из его сыновей, Флавио, во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к присутствующим в Рио-де-Жанейро. Позже он также опубликовал видео, на котором его отец обращается к сторонникам, но впоследствии удалил пост. Судья назвал это "очевидной" попыткой скрыть нарушение ограничений, наложенных судом.

"Вопиющее игнорирование мер предосторожности было настолько очевидным, что – и это стоит повторить – сам сын обвиняемого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить пост из своего аккаунта в Instagram, чтобы скрыть правонарушение", – отметил судья.

Предыстория:

  • Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократии и верховенства права, а также в создании преступной организации.
  • Федеральная полиция Бразилии представила Верховному суду 884-страничный отчет с доказательствами того, что Болсонару принимал непосредственное участие в подготовке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, которые он проиграл.
  • В случае признания вины Болсонару грозит более 40 лет тюремного заключения.

Бразилиясуд
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