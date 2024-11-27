Экс-президента Барзилии Болсонару обвиняют в организации государственного переворота

Федеральная полиция Бразилии представила Верховному суду 884-страничный отчет с доказательствами того, что бывший президент Жаир Болсонару принимал непосредственное участие в подготовке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, которые он проиграл.

Источник: Reuters

Детали: Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократии и верховенства права, а также в создании преступной организации.

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Расследование, длившееся почти два года, выявило доказательства, полученные путем обысков, прослушивания телефонов, анализа финансовых записей и показаний, предоставленных в рамках соглашения о признании вины.

В отчете указано, что Болсонару не только участвовал в планировании переворота, но и координировал встречи с военными, во время которых обсуждал отмену верховенства права.

Дословно: "Болсонару эффективно планировал, руководил и выполнял в координации с другими должностными лицами по меньшей мере с 2019 года конкретные действия, направленные на отмену демократического верховенства права, при этом он оставался на посту президента".

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Детали: Полиция установила, что Болсонару знал о плане убийства новоизбранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его заместителя Жералдо Алкмина.

В докладе указано, что следствие располагает доказательствами, подтверждающими официальное обвинение Болсонару в попытке государственного переворота. План он представил во время встречи в декабре 2022 года с высшим командованием вооруженных сил, где призвал их присоединиться к заговору.

По данным полиции, командующие армии и ВВС отказались, тогда как командующий ВМС, ныне отставной адмирал Альмир Гарньер Сантуш, по данным следствия, выразил поддержку.

Болсонару отрицает обвинения.

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