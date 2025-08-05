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БпЛА атаковали железнодорожную станцию в Ростовской области России: возник пожар

Иван Дьяконов, Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 07:16
БпЛА атаковали железнодорожную станцию в Ростовской области России: возник пожар
фото из соцсетей

В ночь на 5 августа железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области России была атакована беспилотниками. В результате удара возник пожар.

Источник: российские Telegram-каналы, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и Минобороны РФ в Telegram 

Детали: По словам местных жителей, по меньшей мере 10 взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области.

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Основной удар, по предварительным данным, нанесен по территории железнодорожной станции Тацинская, где после атаки беспилотников вспыхнул пожар.

В некоторых районах Миллерово произошло частичное обесточивание. Энергетическая компания "Донэнерго" объяснила это "технологическим нарушением в сети смежной организации". Пока неизвестно, связаны ли эти перебои с атаками БпЛА.

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"В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован", – заявил и.о. губернатора Слюсарь.

Российские власти традиционно не сообщают общего количества беспилотников, которые атаковали Россию, а также не отмечают, какие именно объекты пострадали.

Дополнено: Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО якобы уничтожили и перехвачены 24 украинских БпЛА. 13 дронов якобы сбили над Брянской областью, 7 – над Ростовской и по 2 – над Калужской и Смоленской областями.

Росcияроссийско-украинская войнабеспилотники
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