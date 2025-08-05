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DeepState: Враг оккупировал Попов Яр и продвинулся в районах Торецка и Воскресенки в Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 5 августа 2025, 10:50
DeepState: Враг оккупировал Попов Яр и продвинулся в районах Торецка и Воскресенки в Донецкой области
карта: DeepState

Утром 5 августа аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты заняли Попов Яр в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Аналитики отметили, что россияне оккупировали Попов Яр, а также продвинулись возле Торецка, Щербиновки, Воскресенки и Полтавки.

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Что предшествовало:

  • В Генеральном штабе сообщили, что на фронте 4 августа враг больше всего атаковал на Покровском направлении, где защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора.
  • В ночь на 7 июля аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Донецкая областьоккупация
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