DeepState: Враг оккупировал Попов Яр и продвинулся в районах Торецка и Воскресенки в Донецкой области
Вторник, 5 августа 2025, 10:50
Утром 5 августа аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты заняли Попов Яр в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Аналитики отметили, что россияне оккупировали Попов Яр, а также продвинулись возле Торецка, Щербиновки, Воскресенки и Полтавки.
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Что предшествовало:
- В Генеральном штабе сообщили, что на фронте 4 августа враг больше всего атаковал на Покровском направлении, где защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора.
- В ночь на 7 июля аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.