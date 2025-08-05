Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа относительно прекращения войны в Украине – Reuters

По данным источников агентства Reuters, правитель России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум президента США Дональда Трампа о достижении прогресса в прекращении войны в Украине, поскольку сохраняет уверенность в военной силе армии российских захватчиков.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По данным источников агентства, знакомых с обсуждениями в Кремле, "решимость Путина продолжать движение вперед (по захвату украинской территории – ред.) обусловлена его верой в победу России и скептицизмом относительно того, что очередные санкции США окажут значительное влияние после последовательных волн экономических санкций в течение 3,5 лет войны".

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С одной стороны, отмечает агентство со ссылкой на два источника, Путин не хочет разгневать Трампа и понимает, что может потерять шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели имеют преимущество.

"Цель Путина — полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые Россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении", — сообщил агентству один из источников.

Один из источников отметил, что текущий переговорный процесс, в котором российская и украинская стороны встречались трижды с мая, был попыткой Москвы убедить Трампа, что Путин не отвергает мир, хотя переговоры были лишены реального содержания, кроме обсуждения гуманитарного обмена.

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"Россия заявляет, что серьезно настроена достичь долгосрочного мира в ходе переговоров, но этот процесс сложен, поскольку позиции обеих сторон настолько разные. Путин на прошлой неделе назвал переговоры позитивными", - напоминает Reuters.

Также один из источников агентства сообщил, что Путин лично обеспокоен недавним ухудшением отношений с США. "Путин все еще надеется, что Россия снова сможет подружиться с Америкой и торговать с Западом, и "он обеспокоен" раздражением Трампа", — сообщил неназванный собеседник агентства.

Но учитывая продвижение россиян на поле боя и то, что Украина находится под сильным военным давлением, Путин не считает, что сейчас время прекращать войну, сказал источник, добавив, что ни россияне, ни армия не поймут, если правитель РФ сейчас остановится.

Правитель РФ ценит отношения с Трампом и не хочет его гневать, однако "у него просто есть главный приоритет – Путин не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", сказал второй российский источник.

Еще один источник, знакомый с мнением Кремля, подтвердил, что Россия хочет захватить все четыре региона Украины и не видит логики в остановке войны во время летнего наступления.

Что предшествовало: