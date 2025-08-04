Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, предположительно, посетит Россию в среду или четверг.
Источник: Трамп во время общения с журналистами в Нью-Джерси, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, The Jerusalem Post
Детали: По словам Трампа, Виткофф может посетить Россию, возможно, в среду или четверг (6 или 7 августа – ред.).
На вопрос журналистов, который произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп ответил, что "санкции будут".
Прямая речь Трампа: "Санкции будут, но, похоже, они (россияне – ред.) достаточно хорошо избегают санкций".
"Они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что увидим, что будет".
Детали: Трамп в очередной раз повторил, что война России против Украины уносит много жизней. "Это ужасная война", – сказал Трамп.
Прямая речь Трампа: "...мы остановили много войн... Индию и Пакистан, многие страны. И мы остановим эту войну тоже. Как-то мы ее остановим".
Что предшествовало: Ранее Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.
Предыстория:
- 14 июля Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
- 31 июля Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине.
- В ответ на сокращение дедлайна заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
- В ответ на это американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.