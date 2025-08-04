Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 августа 2025, 04:14
Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию
Стив Виткофф. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, предположительно, посетит Россию в среду или четверг.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Нью-Джерси, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, The Jerusalem Post

Детали: По словам Трампа, Виткофф может посетить Россию, возможно, в среду или четверг (6 или 7 августа – ред.).

Реклама:

На вопрос журналистов, который произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп ответил, что "санкции будут".

Прямая речь Трампа: "Санкции будут, но, похоже, они (россияне – ред.) достаточно хорошо избегают санкций".

"Они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что увидим, что будет".

РЕКЛАМА:

Детали: Трамп в очередной раз повторил, что война России против Украины уносит много жизней. "Это ужасная война", – сказал Трамп.

Прямая речь Трампа: "...мы остановили много войн... Индию и Пакистан, многие страны. И мы остановим эту войну тоже. Как-то мы ее остановим".

Что предшествовало: Ранее Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

Предыстория:

  • 14 июля Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
  • 31 июля Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине.
  • В ответ на сокращение дедлайна заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
  • В ответ на это американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.

ТрампСШАРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу
Все новости...
Помощник Трампа обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины
Россияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО
Россия готовит новые фейки об обмене пленными – ЦПД
В Одессе прогремели взрывы, город атаковали российские БпЛА
Последние новости
05:24
Более 50 мигрантов погибли у берегов Йемена из-за аварии лодки
04:14
Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию
03:16
В Херсоне вражеский дрон атаковал женщину – ОВА
02:50
Канцлер Германии возмутился кадрами истощенных израильских заложников
02:10
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы, город атаковали российские БпЛА
01:36
Россия готовит новые фейки об обмене пленными – ЦПД
00:40
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"
00:18
Полк К-2 формирует первый в мире батальон беспилотных наземных комплексов
23:46
ОбновленоРоссияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО
23:37
Что посмотреть в августе: топ-7 сериалов
Все новости...
Реклама:
Реклама: