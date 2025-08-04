Трамп озвучил вероятную дату визита Виткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, предположительно, посетит Россию в среду или четверг.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Нью-Джерси, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, The Jerusalem Post

Детали: По словам Трампа, Виткофф может посетить Россию, возможно, в среду или четверг (6 или 7 августа – ред.).

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На вопрос журналистов, который произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп ответил, что "санкции будут".

Прямая речь Трампа: "Санкции будут, но, похоже, они (россияне – ред.) достаточно хорошо избегают санкций".

"Они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что увидим, что будет".

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Детали: Трамп в очередной раз повторил, что война России против Украины уносит много жизней. "Это ужасная война", – сказал Трамп.

Прямая речь Трампа: "...мы остановили много войн... Индию и Пакистан, многие страны. И мы остановим эту войну тоже. Как-то мы ее остановим".

Что предшествовало: Ранее Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

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