Трамп считает: если снизить цену нефти на $10 за баррель, Путин перестанет убивать людей

Американский президент Дональд Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на лидера Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну против Украины.

Источник: Трамп в интервью CNBC, "Европейская правда"

Детали: Президент США считает, что снижение цены на нефть достаточно для того, чтобы заставить Путина прекратить войну.

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Прямая речь: "Если цены на энергоносители снизятся достаточно, Путин перестанет убивать людей.

Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии".

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