Трамп считает: если снизить цену нефти на $10 за баррель, Путин перестанет убивать людей
Вторник, 5 августа 2025, 16:26
Американский президент Дональд Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на лидера Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну против Украины.
Источник: Трамп в интервью CNBC, "Европейская правда"
Детали: Президент США считает, что снижение цены на нефть достаточно для того, чтобы заставить Путина прекратить войну.
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Прямая речь: "Если цены на энергоносители снизятся достаточно, Путин перестанет убивать людей.
Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии".
Предыстория:
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- 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.
- В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.
- В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
- Министр энергетики США Крис Райт тогда заявил, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "очень реальной возможностью".