Дроны вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ
Среда, 6 августа 2025, 02:30
В ночь на 6 августа на территории Ростовской области России беспилотники вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар.
Источник: российские Telegram-каналы
Детали: По словам местных жителей, около часа ночи в Тацинском районе прогремело не менее семи взрывов. Перед этим был слышен характерный звук пролета беспилотников.
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По данным Astra, взрывы произошли на территории железнодорожной станции, где размещались грузовые цистерны.
Предыстория:
- В ночь на 5 августа железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области России была атакована беспилотниками. В результате удара возник пожар.