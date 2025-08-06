Дроны вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ

В ночь на 6 августа на территории Ростовской области России беспилотники вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По словам местных жителей, около часа ночи в Тацинском районе прогремело не менее семи взрывов. Перед этим был слышен характерный звук пролета беспилотников.

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По данным Astra, взрывы произошли на территории железнодорожной станции, где размещались грузовые цистерны.

Предыстория: