Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 02:30
Дроны вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию Тацинская в Ростовской области РФ
Фото из соцсетей

В ночь на 6 августа на территории Ростовской области России беспилотники вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По словам местных жителей, около часа ночи в Тацинском районе прогремело не менее семи взрывов. Перед этим был слышен характерный звук пролета беспилотников.

Реклама:

По данным Astra, взрывы произошли на территории железнодорожной станции, где размещались грузовые цистерны.

Предыстория:

Росcиябеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 миллионов
Правительство планирует назначить Цивинского директором БЭБ в среду – источники
Генштаб: РФ проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска
В Измаиле водитель мопеда во время проверки документов смертельно ранил полицейского
фото, обновлено В Киеве подозреваемый в преступлении взорвал квартиру: количество раненых полицейских возросло до трех
Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа относительно прекращения войны в Украине – Reuters
Все новости...
Росcия
Кремль рассматривает "воздушное перемирие" в войне как уступку Трампу – Bloomberg
Подсанкционные российские СМИ «все еще доступны» в Евросоюзе – отчет
Цены на бензин в России во второй раз установили исторический рекорд
Последние новости
03:35
Apple подала в суд на кинотеатры Apple Cinemas за нарушение прав собственности
02:30
Дроны вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ
02:11
Польша может завершить передачу истребителей МиГ-29 Украине до конца года
01:50
США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 миллионов
01:40
О чем говорят на льдине морской леопард и тюлень-крылеид: видео от полярников
00:43
Трамп заявил, что Виткофф в среду проведет переговоры с россиянами
00:35
Как прошел фестиваль "Фронтера" в Луцке: репортаж
23:45
Новости экономики 5 августа: цены на бензин в РФ бьют рекорды, нефть дешевеет из-за решения ОПЕК+
23:35
Почему "зацепинг" настолько опасен для детей: немного физики и психологии
23:32
Китай заставляет автопроизводителей прекратить ценовые войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: