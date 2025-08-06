После встречи со спецпосланником Трампа в Кремле заявили об обмене "сигналами" по Украине
В Москве утверждают, что во время встречи Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом обсудили "перспективы стратегического сотрудничества" между РФ и США, а также обменялись "сигналами" по Украине.
Источник: российские пропагандистские СМИ, российский "Интерфакс" со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова
Детали: По его словам, стороны якобы обменялись "сигналами" по ситуации в Украине.
Прямая речь Ушакова: "С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы определенные сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".
Детали: Других деталей относительно содержания этих "сигналов" в Кремле не привели. Сам разговор между Путиным и представителем Трампа в Москве назвали "весьма полезным и конструктивным".
Что предшествовало:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.