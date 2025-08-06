Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После встречи со спецпосланником Трампа в Кремле заявили об обмене "сигналами" по Украине

Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 16:14
После встречи со спецпосланником Трампа в Кремле заявили об обмене сигналами по Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

В Москве утверждают, что во время встречи Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом обсудили "перспективы стратегического сотрудничества" между РФ и США, а также обменялись "сигналами" по Украине.

Источник: российские пропагандистские СМИ, российский "Интерфакс" со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова

Детали: По его словам, стороны якобы обменялись "сигналами" по ситуации в Украине.

Реклама:

Прямая речь Ушакова: "С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы определенные сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".

Детали: Других деталей относительно содержания этих "сигналов" в Кремле не привели. Сам разговор между Путиным и представителем Трампа в Москве назвали "весьма полезным и конструктивным".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.

ПутинСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко
Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на КПП. Москва стремится создать кризис
обновленоВстреча спецпосланника Трампа Виткоффа с Путиным, которая длилась почти 3 часа, завершилась
фото, видеоВ центре Киева в среду выпала полумесячная норма осадков
Новый потолок цен на российские нефть заработает 3 сентября – Еврокомиссия
Все новости...
Путин
Встреча спецпосланника Трампа Виткоффа с Путиным, которая длилась почти 3 часа, завершилась
Трамп считает: если снизить цену нефти на $10 за баррель, Путин перестанет убивать людей
Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа относительно прекращения войны в Украине – Reuters
Последние новости
17:36
В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина
17:32
"Можно было избежать": в США выяснили, что привело к трагедии на субмарине, направлявшейся к "Титанику"
17:21
Запасы газа в Украине - самые низкие за 12 лет
17:17
фотоРФ ударила по Купянску и Боровой на Харьковщине: трое раненых
17:15
Поставки оружия для Украины из США через НАТО начнутся "в ближайшие недели" – источник
17:15
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ
17:08
Спрос на ІТ-специальности среди студентов в Украине снижается третий год подряд
16:59
Проиграла в казино миллион гривен на поездку детей в Грузию: в Черкассах тренерке танцев объявили подозрение
16:56
Ощадбанк выставил на продажу отель Ramada Encore и бизнес-центр "Европа"
16:55
Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко
Все новости...
Реклама:
Реклама: