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Зеленский начал разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники

Татьяна ОлейникСреда, 6 августа 2025, 18:51
Зеленский начал разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники
Трамп и Зеленский. Фото - getty images

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят беседу по итогам визита американского спецпредставителя Стива Виткоффа в Россию.

Источник: информированные источники "Украинской правды"

Детали: По данным источника, президенты планируют обсудить визит Виткоффа в Москву. Подробности содержания переговоров в Москве пока не разглашаются.

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Обновлено: Позже корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разговор начался.

Что предшествовало:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.

ЗеленскийТрамп
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