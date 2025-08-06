Зеленский начал разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники
Среда, 6 августа 2025, 18:51
Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят беседу по итогам визита американского спецпредставителя Стива Виткоффа в Россию.
Источник: информированные источники "Украинской правды"
Детали: По данным источника, президенты планируют обсудить визит Виткоффа в Москву. Подробности содержания переговоров в Москве пока не разглашаются.
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Обновлено: Позже корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разговор начался.
Что предшествовало:
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.