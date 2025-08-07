Трамп не исключает дополнительных пошлин против Китая из-за покупки нефти РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные тарифы не только против Индии, но и против других стран, которые покупают российскую нефть, в частности против Китая.
Источник: Трамп журналистам в Белом доме, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Трампа: "Вы увидите гораздо больше (стран – ред.), вы увидите очень много вторичных санкций".
Детали: Заявление Трампа прозвучало в ответ на вопрос, почему он ввел дополнительные тарифы только против Индии, в то время как другие страны, в частности Китай, также покупают российскую нефть.
Позже, когда его спросили непосредственно о возможности введения наказаний против Китая, Трамп отметил: "Это может произойти".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали это с Индией, поэтому могут поступить так и с несколькими другими странами.
"Одной из них может быть Китай", – отметил Трамп.
Напомним: Трамп заявил, что если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обещания на $600 млрд в рамках соглашения с США, то столкнется с тарифами в размере 35%.