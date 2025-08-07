Все разделы
Трамп не исключает дополнительных пошлин против Китая из-за покупки нефти РФ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 05:58
Трамп не исключает дополнительных пошлин против Китая из-за покупки нефти РФ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные тарифы не только против Индии, но и против других стран, которые покупают российскую нефть, в частности против Китая.

Источник: Трамп журналистам в Белом доме, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Вы увидите гораздо больше (стран – ред.), вы увидите очень много вторичных санкций".

Детали: Заявление Трампа прозвучало в ответ на вопрос, почему он ввел дополнительные тарифы только против Индии, в то время как другие страны, в частности Китай, также покупают российскую нефть.

Позже, когда его спросили непосредственно о возможности введения наказаний против Китая, Трамп отметил: "Это может произойти".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали это с Индией, поэтому могут поступить так и с несколькими другими странами.

"Одной из них может быть Китай", – отметил Трамп.

Напомним: Трамп заявил, что если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обещания на $600 млрд в рамках соглашения с США, то столкнется с тарифами в размере 35%.

