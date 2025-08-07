Все разделы
Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ – бушуют пожары

Ирина БалачукЧетверг, 7 августа 2025, 07:46
Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ – бушуют пожары
Пожары в России после атаки дронов. Скриншот из видео с Telegram-канала Astra. Коллаж УП

Афипский нефтеперерабатывающий завод горит в Краснодарском крае РФ в результате атаки беспилотников.

Источник: российские Telegram-каналы Astra и Baza, губернатор Краснодарского края Вениамин КондратьевОперативный штаб Краснодарского края и Минобороны РФ в Telegram

Детали: Astra публикует видео пожара на НПЗ.

Дополнено: Позже Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил пожар на НПЗ.

"В поселке Афипском Северского района ликвидировали возгорание на территории НПЗ. Из-за падения обломков БпЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание на площади 250 кв. метров потушили в 8:21 утра. 

Губернатор Краснодарского края также сообщил, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани, якобы пострадал один человек.

Позже Astra со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Славянске-на-Кубани после атаки БпЛА горит воинская часть 61661.

Кроме того, по словам Кондратьева, атаку беспилотников отражали в акватории около Новороссийска.

В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БпЛА.

10 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 9 – над Краснодарским краем, 7 – над Волгоградской областью, 4 – над Белгородской и по 1 – над Курской и Орловской областями РФ.  

Также 31 дрон якобы уничтожили над акваторией Азовского моря, 8 – над акваторией Черного моря и 11 – над временно оккупированным Крымом.

Российское минобороны традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве БпЛА, которые атаковали РФ, ни о последствиях атаки.

Предыстория:

Росcиябеспилотникипожар
