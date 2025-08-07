Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ – бушуют пожары
Афипский нефтеперерабатывающий завод горит в Краснодарском крае РФ в результате атаки беспилотников.
Источник: российские Telegram-каналы Astra и Baza, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Оперативный штаб Краснодарского края и Минобороны РФ в Telegram
Детали: Astra публикует видео пожара на НПЗ.
Афіпський нафтопереробний завод горить у Краснодарському краї РФ в результаті атаки безпілотників. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/uR7HEWtISc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 7, 2025
Дополнено: Позже Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил пожар на НПЗ.
"В поселке Афипском Северского района ликвидировали возгорание на территории НПЗ. Из-за падения обломков БпЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание на площади 250 кв. метров потушили в 8:21 утра.
Губернатор Краснодарского края также сообщил, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани, якобы пострадал один человек.
Позже Astra со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Славянске-на-Кубани после атаки БпЛА горит воинская часть 61661.
Військова частина горить у Слов'янську-на-Кубані (РФ) після атаки БпЛА. Відео з Telegram-каналів Astra та Baza pic.twitter.com/mNV29ov1k5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 7, 2025
Кроме того, по словам Кондратьева, атаку беспилотников отражали в акватории около Новороссийска.
В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.
Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БпЛА.
10 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 9 – над Краснодарским краем, 7 – над Волгоградской областью, 4 – над Белгородской и по 1 – над Курской и Орловской областями РФ.
Также 31 дрон якобы уничтожили над акваторией Азовского моря, 8 – над акваторией Черного моря и 11 – над временно оккупированным Крымом.
Российское минобороны традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве БпЛА, которые атаковали РФ, ни о последствиях атаки.
Предыстория:
