Суспільне: Виткофф проводит встречу с украинскими и европейскими чиновниками

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 августа 2025, 22:13
Суспільне: Виткофф проводит встречу с украинскими и европейскими чиновниками
Стив Виткофф. Фото: Getty Images

Представитель Белого дома Стив Виткофф начал видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы по поводу его встречи с Путиным.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на информированный источник

Детали: Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Виткофф планирует проинформировать представителей Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании об итогах своего разговора с Путиным.

В частности, чиновники обсуждают дальнейшие шаги по урегулированию войны, а также потенциальную встречу Трампа с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что запланирована встреча советников по безопасности европейских стран с Виткоффом.

Обновлено: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф завершил видеоконференцию с советниками по безопасности.

