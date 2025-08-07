Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф провел видеоконференцию с советниками по безопасности.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Только что наша команда доложила мне, что советники по безопасности провели довольно долгий разговор, очень подробный. В разговоре участвовал весомый состав участников. Это важно. Спасибо всем за работу, за искреннее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир.

На беседе договорились завтра продолжить: еще многое предстоит сделать. Украина, как всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир".

Предыстория:

Ранее стало известно, что Стив Виткофф начал видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы по поводу его встречи с Путиным.

Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Виткофф планирует проинформировать представителей Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании об итогах своего разговора с Путиным.

В частности, чиновники обсуждают дальнейшие шаги по урегулированию войны, а также потенциальную встречу Трампа с Путиным.