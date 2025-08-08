Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина – СМИ

По данным СМИ, в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского правителя Владимира Путина.

Источник: общественное вещание "Суспільне" со ссылкой на источники в администрации Трампа

Детали: "Суспільне" отмечает, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт для встреч с лидерами обеих стран.

Прямая речь Ливитт: "Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи.

Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась.

Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время".

Напомним: Ранее неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с хозяином Кремля Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Трамп опроверг информацию в СМИ, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Предыстория: