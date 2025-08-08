Все разделы
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 01:44
фото: Getty Images

По данным СМИ, в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского правителя Владимира Путина.

Источник: общественное вещание "Суспільне" со ссылкой на источники в администрации Трампа

Детали: "Суспільне" отмечает, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт для встреч с лидерами обеих стран.

Прямая речь Ливитт: "Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи.

Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась.

Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время".

Напомним: Ранее неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с хозяином Кремля Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Трамп опроверг информацию в СМИ, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • Накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.
  • После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.
  • Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.
  • Также Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.
  • Польское издание Onet утверждает, что узнало о содержании американского "выгодного" предложения по Украине, которое было представлено правителю РФ Владимиру Путину на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом в Москве.

