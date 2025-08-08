Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина – СМИ
По данным СМИ, в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского правителя Владимира Путина.
Источник: общественное вещание "Суспільне" со ссылкой на источники в администрации Трампа
Детали: "Суспільне" отмечает, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт для встреч с лидерами обеих стран.
Прямая речь Ливитт: "Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи.
Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась.
Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время".
Напомним: Ранее неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с хозяином Кремля Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.
Трамп опроверг информацию в СМИ, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- Накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.
- После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.
- Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.
- Также Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.
- Польское издание Onet утверждает, что узнало о содержании американского "выгодного" предложения по Украине, которое было представлено правителю РФ Владимиру Путину на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом в Москве.