Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 02:48
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" церемонию "рамочного мирного соглашения" лидеров Азербайджана и Армении в пятницу в Вашингтоне.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я с нетерпением жду завтрашней встречи в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на историческом мирном саммите".

Детали: Американский президент подчеркнул, что "эти две страны много лет находились в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей".

По его словам, до сих пор многие лидеры безуспешно пытались "положить конец войне" между Азербайджаном и Арменией.

Прямая речь Трампа: "Моя администрация уже достаточно давно ведет переговоры с обеими сторонами.

Завтра (в пятницу – ред.) президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме для официальной церемонии подписания мирного соглашения.

Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного использования экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южно-Кавказского региона".

"Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира".

Что предшествовало: СМИ сообщали, что Трамп планирует провести встречу с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения исторического мирного соглашения между двумя странами, которые десятилетиями находились в состоянии вооруженного конфликта.

Напомним:  Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

АрменияАзербайджанСШАпереговоры
