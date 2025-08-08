Все разделы
Армия РФ атаковала дронами Киевскую область: возникли пожары, трое пострадавших

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 02:34
Армия РФ атаковала дронами Киевскую область: возникли пожары, трое пострадавших
фото: КОВА

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области, возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения.

Источник: Киевская ОВА

Дословно КОВА: "Враг атаковал мирные населенные пункты Киевской области дронами.

Под ударом Бучанский район области".

 
фото: КОВА

Детали: По данным КОВА, в результате атаки пострадали женщины 56 и 80 лет и 16-летняя подросток.

Дословно КОВА: "В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы".

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
