ОВА: В зоне боевых действий в Донецкой области – более 20 тысяч гражданских, среди них есть дети

По данным ОВА, в Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются 21,7 тысячи гражданских лиц, среди которых 115 детей.

Источник: начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Петлина: "Что касается общин, которые отнесены к зоне активных боевых действий, там остаются 21 700 человек. Из них 115 – дети, и они находятся в Лиманской городской территориальной общине".

Детали: Общин, отнесенных к зоне активных боевых действий, в области 18: Шаховская, Марьинская, Торецкая, Покровская, Мирноградская, Часовоярская, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Удачненская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Очеретинская и Новоселовская.

По словам чиновника, в целом с подконтрольной украинской власти территории Донецкой области из мест постоянного проживания эвакуированы более 1 млн 253 тыс. человек гражданского населения, из которых около 194 тыс. – дети и 47 тыс. – лица с инвалидностью.

За последнюю неделю за пределы области эвакуировали более 7 800 человек, из которых 380 – дети.

Петлин добавил, что в настоящее время в Донецкой области, контролируемой украинской властью, остаются 252 тысячи человек гражданского населения, из них около 18,5 тысячи – дети.