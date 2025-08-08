Все разделы
Путин после разговора с Си созвонился с премьером Индии Моди

Станислав ПогориловПятница, 8 августа 2025, 17:11
Путин после разговора с Си созвонился с премьером Индии Моди
Нарендра Моди, Владимир Путин, фото: getty images

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого обсудил Украину и двусторонние отношения.

Источник: Моди в соцсети Х, пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Моди: "Имел очень хороший и подробный разговор с моим другом, президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он поделился последними событиями относительно Украины. Мы также рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией".

Детали: В Кремле, в свою очередь, рассказали, что Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом, которая состоялась 6 августа в Москве.

В Кремле утверждают, что "Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины".

Что предшествовало: Перед этим Путин провел телефонные разговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, президентами Узбекистана, Казахстана и самопровозглашенным главой Беларуси; говорили о США и Украине.

ПутинИндияУкраина
