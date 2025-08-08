ГУР атаковал бригаду ПВО на территории России, источник сообщает о ликвидации десятка солдат

В пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в Краснодарском крае РФ, в результате которой было ликвидировано более десятка российских военных.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке

Детали: По данным источника УП, утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края РФ в результате операции ГУР МОУ была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО РФ.

Реклама:

Вблизи КПП воинской части прогремели два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военных, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника, отметил собеседник.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местные спецслужбы перекрыли район и ввели режим "антитеррористической операции". На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

В то же время, для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля. Параллельно ФСБ РФ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях, добавил собеседник УП.

РЕКЛАМА:

Справка: 90 зенитно-ракетная бригада РФ, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

Что предшествовало: 7 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России.