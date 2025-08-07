Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб

Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в России, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Источник: Генштаб

Дословно: "Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ"...

Детали: Отмечается, что в результате удара беспилотника на заводе вспыхнул пожар. Огонь охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Боевое задание выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Силы беспилотных систем ВСУ.

Также, по информации Генштаба, был атакован ряд других важных объектов на территории России - результаты этих ударов пока уточняются.

Дословно: "Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа".

Напомним: