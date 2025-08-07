Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб

Анастасия ПроцЧетверг, 7 августа 2025, 13:28
Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб
фото: Генштаб

Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в России, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Источник: Генштаб

Дословно: "Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ"...

Реклама:

Детали: Отмечается, что в результате удара беспилотника на заводе вспыхнул пожар. Огонь охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Боевое задание выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Силы беспилотных систем ВСУ.

Также, по информации Генштаба, был атакован ряд других важных объектов на территории России - результаты этих ударов пока уточняются.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа".

Напомним:

  • Утром 7 августа Минобороны РФ сообщило, что Афипский нефтеперерабатывающий завод горит в Краснодарском крае РФ в результате атаки беспилотников.

ГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Шмыгаль: Работники ТЦК и САП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры
ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
видео, обновленоВ центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный человек забаррикадировался внутри
В Кремле заявили, что готовят встречу Путина и Трампа на следующей неделе – уже определили место
Все новости...
Генштаб
На фронте 147 столкновений с врагом, из них 38 на Покровском направлении – Генштаб
На фронте произошло 113 боевых столкновений – Генштаб
На фронте 143 столкновения с врагом, из них 52 на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
13:35
НБУ не допустит использования криптовалюты в качестве платежного средства - Пышный
13:28
Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб
13:26
видеоВ Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин
13:26
Служба внешней разведки: Лукашенко готовит армию к подавлению протестов
13:14
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
13:11
инфографикаОпрос Gallup: Почти 70% украинцев хотят скорейшего прекращения войны путем переговоров
13:10
Население Испании достигло нового рекорда
13:07
В Тернопольской области задержали женщину, которая обещала родным погибшего бойца за деньги вернуть его тело
13:05
США повысили пошлины до самого высокого уровня за столетие: торговые партнеры в панике
12:32
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Все новости...
Реклама:
Реклама: