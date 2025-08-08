Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"

Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне следует ожидать "определенный обмен территориями".

Источник: Трамп на брифинге в Белом доме

Прямая речь: "Планируем объявить о встрече с Россией. Начнем с нее и сообщим, где именно она состоится. Место, думаю, многим понравится. Но раскрывать его сейчас не хочу.

Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине".

Детали: Президент США добавил, что в процессе анонсированного соглашения будет проведен обмен территориями в интересах обеих сторон.

Прямая речь: "Речь идет о территориях, за которые три с половиной года велись ожесточенные бои, унесшие жизни многих украинцев и россиян. Сейчас планируют вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет выгодно обеим сторонам".

Детали: Трамп добавил, что "если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась бы в мировую. Я это остановил".

"Сейчас единственный вопрос – когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", – отметил он.

Также президент США считает, что есть шанс на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Он считает, что Путин хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.

