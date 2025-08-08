Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне следует ожидать "определенный обмен территориями".
Источник: Трамп на брифинге в Белом доме
Прямая речь: "Планируем объявить о встрече с Россией. Начнем с нее и сообщим, где именно она состоится. Место, думаю, многим понравится. Но раскрывать его сейчас не хочу.
Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине".
Детали: Президент США добавил, что в процессе анонсированного соглашения будет проведен обмен территориями в интересах обеих сторон.
Прямая речь: "Речь идет о территориях, за которые три с половиной года велись ожесточенные бои, унесшие жизни многих украинцев и россиян. Сейчас планируют вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет выгодно обеим сторонам".
Детали: Трамп добавил, что "если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась бы в мировую. Я это остановил".
"Сейчас единственный вопрос – когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", – отметил он.
Также президент США считает, что есть шанс на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Он считает, что Путин хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.
Что предшествовало:
- Ранее издание "NBC News" со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина готовится и предварительно запланирована на конец следующей недели.
- Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
- СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.