Путин заявил США, что остановит войну в обмен на Донбасс – WSJ

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 00:56
Путин заявил США, что остановит войну в обмен на Донбасс – WSJ
Владимир Путин приветствует Стива Виткоффа перед началом переговоров в Москве 6 августа 2025 года. Фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание российских претензий.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По информации источников, Путин заявил советнику Трампа Стиву Виткоффу, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска со всей восточной части Донецкой области. В таком случае Россия будет контролировать Донецкую и Луганскую области, а также Крым, аннексированный в 2014 году, который Москва требует признать своей суверенной территорией.

Европейские и украинские чиновники, которых на этой неделе проинформировали президент Трамп и Виткофф во время серии телефонных звонков, выразили серьезные оговорки, считая, что Кремль не берет на себя никаких существенных обязательств, кроме прекращения боевых действий. Они заявили, что опасаются, что Путин просто использует это предложение как тактический ход, чтобы избежать новых жестких санкций и тарифов со стороны США, без реального намерения завершить войну.

По словам двух европейских чиновников, в пятницу Виткофф сообщил, что предложение состоит из двух этапов. На первом этапе Украина выводит войска из Донецка, а линия фронта замораживается. Затем на втором этапе Путин и Трамп согласовывают окончательный мирный план, который позже будет согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп признал, что инициатива Путина не является прорывом, но достаточно привлекательна, чтобы начать подготовку к двустороннему саммиту, который может состояться уже на следующей неделе.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов обсуждать территориальные вопросы только после полного и безусловного прекращения огня со стороны России.

В предложении Путина вопрос гарантий безопасности для Украины и ее стремления к членству в НАТО не рассматривался. В рамках предложения Путин сказал, что его правительство примет закон, который обяжет Россию не нападать на Украину или Европу, однако в ЕС к этому отнеслись с глубоким скепсисом.

Дословно: "Маневр Путина, похоже, частично направлен на усиление внутреннего давления на Зеленского, ведь многие украинцы хотят завершения войны, но в то же время выступают против значительных территориальных уступок. Теперь это предложение может направить давление на Киев, чтобы заставить его к переговорам и помочь Москве обойти новые санкции США".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".
  • Ранее издание "NBC News" со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина готовится и предварительно запланирована на конец следующей недели.
  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
  • СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.

Путинроссийско-украинская войнаУкраинаСША
