Путин передал через Виткоффа награду сотруднице ЦРУ, чей сын погиб, воюя за РФ в Украине

Правитель России Владимир Путин вручил специальному посланнику президента США Стиву Виткоффу награду для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ, сын которой погиб, воюя на стороне РФ в войне против Украины.

Источник: CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

Детали: По данным источников издания, 6 августа во время поездки в Россию Виткофф получил от Путина Орден Ленина, который должен был быть передан заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлини. Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя в составе российских вооруженных сил против Украины.

Дословно: "Этот жест Путина, известного своими психологическими играми и попытками выявлять слабые места оппонентов, вероятно, имел целью вызвать неудобные вопросы и подчеркнуть, что сын сотрудницы ЦРУ воевал за Россию в этой войне".

Детали: В то же время два собеседника издания подчеркнули, что нет признаков вербовки Глосса российским правительством и что Кремль, вероятно, не знал о его родственных связях, когда репатриировал тело.

