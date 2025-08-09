Северная Корея начала убирать громкоговорители на границе

Северная Корея в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль границы для пропагандистских акций против Южной Кореи.

Источник: Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yonhap

Детали: Южнокорейские военные заявили, что требуется дополнительная проверка, будет ли произведён демонтаж громкоговорителей во всех приграничных районах КНДР.

Дословно из сообщения военных: "С утра субботы в некоторых частях прифронтовой зоны были зафиксированы действия северокорейских военных по снятию громкоговорителей, направленных против Южной Кореи".

Предыстория: