Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северная Корея начала убирать громкоговорители на границе

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 11:48
Северная Корея начала убирать громкоговорители на границе
Фото: Yonhap

Северная Корея в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль границы для пропагандистских акций против Южной Кореи.

Источник: Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yonhap

Детали: Южнокорейские военные заявили, что требуется дополнительная проверка, будет ли произведён демонтаж громкоговорителей во всех приграничных районах КНДР.

Реклама:

Дословно из сообщения военных: "С утра субботы в некоторых частях прифронтовой зоны были зафиксированы действия северокорейских военных по снятию громкоговорителей, направленных против Южной Кореи".

Предыстория:

  • Во вторник Южная Корея завершила демонтаж своих громкоговорителей вдоль границы после того, как 11 июня приостановила пропагандистские трансляции с критикой Северной Кореи в целях восстановления напряжённых отношений с КНДР.

КНДРЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
ОбновленоРоссияне дважды атаковали автобус под Херсоном: двое погибших и 19 пострадавших
ВидеоВ Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Все новости...
КНДР
Сестра Ким Чен Ына высмеяла попытки Трампа лишить Северную Корею ядерного оружия
Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи
КНДР могла поставить России 12 млн снарядов калибра 152 мм – разведка Южной Кореи
Последние новости
13:43
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
13:43
Австралийка, судимая за убийство трех родственников, могла травить и мужа
13:23
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
13:17
Трамп пригласил в Белый дом нового президента Польши
13:11
В Киеве подростки снимали видео в форме полиции под российский рэп: их родителей наказали
13:01
ВидеоНаземный дрон "Хартии" спас раненого бойца, преодолев 34 км
12:56
КартаБританская разведка: в июле Россия, вероятно, захватила до 550 кв. км украинской территории
12:45
Фото, видеоВ Испании горела Большая мечеть Кордовы: объект ЮНЕСКО частично поврежден
12:42
В Украине вышло из строя оборудование для ПЭТ-КТ: в Минздраве объяснили причину и что делать пациентам
12:31
ОбновленоРоссияне дважды атаковали автобус под Херсоном: двое погибших и 19 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: