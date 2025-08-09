В Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК

В Днепре начали производство из-за возможного избиения бывшего военного сотрудниками ТЦК

Источник: Спецпрокуратура Восточного региона

Детали: По информации, 8 августа 2025 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором зафиксировано предполагаемое избиение бывшего военнослужащего сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Реклама:

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Расследование поручено следователям ГУНП в Днепропетровской области.

У Дніпрі розслідують побиття чоловіка працівниками ТЦК pic.twitter.com/gt5XeziOzN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2025

РЕКЛАМА:

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и дают правовую оценку действиям всех его участников. Также рассматривается вопрос об открытии отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления сотрудникам ТЦК.

Что этому предшевствовало: