В Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 12:10
В Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
В Днепре начали производство из-за возможного избиения бывшего военного сотрудниками ТЦК

Источник: Спецпрокуратура Восточного региона

Детали: По информации, 8 августа 2025 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором зафиксировано предполагаемое избиение бывшего военнослужащего сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Расследование поручено следователям ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и дают правовую оценку действиям всех его участников. Также рассматривается вопрос об открытии отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления сотрудникам ТЦК.

Что этому предшевствовало:

ТЦКДнепр
