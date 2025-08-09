В Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
В Днепре начали производство из-за возможного избиения бывшего военного сотрудниками ТЦК
Источник: Спецпрокуратура Восточного региона
Детали: По информации, 8 августа 2025 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором зафиксировано предполагаемое избиение бывшего военнослужащего сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Расследование поручено следователям ГУНП в Днепропетровской области.
У Дніпрі розслідують побиття чоловіка працівниками ТЦК pic.twitter.com/gt5XeziOzN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2025
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и дают правовую оценку действиям всех его участников. Также рассматривается вопрос об открытии отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления сотрудникам ТЦК.
Что этому предшевствовало:
- На Волыни толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей.