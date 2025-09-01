Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ

Болгарские власти подтверждают наличие внешнего вмешательства в сеть GPS во время посадки самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и подозрения, что это было вмешательство со стороны России.

Источник: заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: Болгария подозревает, что россияне глушили сигнал GPS во время посадки самолета фон дер Ляйен в Пловдиве.

"Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет безопасно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за откровенного вмешательства России", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что в Евросоюзе знают "и в определенной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярным элементом враждебного поведения России".

"Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонных возможностей и поддержке Украины. Этот инцидент на самом деле подчеркивает актуальность миссии, которую президент(фон дер Ляйен) осуществляет в эти дни в прифронтовых государствах-членах", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что таким образом Урсула фон дер Ляйен "воочию увидела ежедневные вызовы угроз со стороны России и ее помощников".

Предыстория: