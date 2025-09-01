Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
Болгарские власти подтверждают наличие внешнего вмешательства в сеть GPS во время посадки самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и подозрения, что это было вмешательство со стороны России.
Источник: заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста, которую цитирует "Европейская правда"
Детали: Болгария подозревает, что россияне глушили сигнал GPS во время посадки самолета фон дер Ляйен в Пловдиве.
"Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет безопасно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за откровенного вмешательства России", – подчеркнула Подеста.
Она добавила, что в Евросоюзе знают "и в определенной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярным элементом враждебного поведения России".
"Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонных возможностей и поддержке Украины. Этот инцидент на самом деле подчеркивает актуальность миссии, которую президент(фон дер Ляйен) осуществляет в эти дни в прифронтовых государствах-членах", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она добавила, что таким образом Урсула фон дер Ляйен "воочию увидела ежедневные вызовы угроз со стороны России и ее помощников".
Предыстория:
- Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского город Пловдив, используя бумажные карты, из-за сбоев в работе GPS.
- Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.
- После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.
- Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны России.
- Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.