Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявив, что тот постепенно теряет свои навыки во лжи.

Источник: сообщение Тихого в Х

Прямая речь: "Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений.

Путин постепенно теряет свои достаточные навыки во лжи - его повторяющиеся громкие заявления становятся все более скучными. Единственное средство от такой лжи - давление на Москву".

Что предшествовало:

Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.

Напомним:

