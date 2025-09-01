Путин теряет навыки вранья: в МИД Украины оценили выступление лидера РФ на ШОС
Понедельник, 1 сентября 2025, 17:22
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявив, что тот постепенно теряет свои навыки во лжи.
Источник: сообщение Тихого в Х
Прямая речь: "Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений.
Путин постепенно теряет свои достаточные навыки во лжи - его повторяющиеся громкие заявления становятся все более скучными. Единственное средство от такой лжи - давление на Москву".
Что предшествовало:
- Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.
Напомним:
- 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.
- 21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".
- 25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.
- По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.