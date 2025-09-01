Все разделы
Путин теряет навыки вранья: в МИД Украины оценили выступление лидера РФ на ШОС

Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 17:22
Путин теряет навыки вранья: в МИД Украины оценили выступление лидера РФ на ШОС
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявив, что тот постепенно теряет свои навыки во лжи.

Источник: сообщение Тихого в Х

Прямая речь: "Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений.

Путин постепенно теряет свои достаточные навыки во лжи - его повторяющиеся громкие заявления становятся все более скучными. Единственное средство от такой лжи - давление на Москву".

Что предшествовало:

  • Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.

Напомним:

  • 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.
  • 21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".
  • 25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.
  • По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

