Силы обороны освободили Новоэкономичное в Донецкой области и установили там украинский флаг 

Штурмовые группы 425-го полка "Скала" Вооружённых сил Украины освободили посёлок Новоэкономическое в Донецкой области и установили там украинский флаг.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Генштаб опубликовал видео момента поднятия флага над населённым пунктом.

В ролике отмечается, что на освобождение населённого пункта понадобилось две недели: штурмовые группы шаг за шагом проходили каждую улицу, ночью заходили в посёлок, выявляли противника, проводили скоординированные штурмы и зачистку.

31 августа в центре посёлка подняли украинский флаг.

Дословно: "Установление украинского флага в поселке Новоэкономичное Донецкой области".

Что предшествовало:

Проект DeepState сообщил, что в августе темпы оккупации россиянами украинских территорий упали на 18%. Отмечается, что в прошлом месяце Россия захватила 464 кв. км, и теперь под оккупацией находится 19% территории Украины. Проект обращает внимание, что такой же процент оккупанты имели ещё 3 октября 2022 года, перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.