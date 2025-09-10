ВСУ отразили сто атак россиян на Покровском и Новопавловском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 200 боевых столкновений, половину штурмов российских захватчиков Силы обороны отразили на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиабомбы и осуществил 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи, Заречное и Торское.

На Северском направлении противник 21 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шаховое, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономичное, Лесовка, Шевченко, Зверовое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Родинского, Променя, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Комышуваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филия, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сычнево, Терновое, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.