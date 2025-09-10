Стало больше украинцев, считающих, что демократия важнее сильного лидера – КМИС

С 2022 года количество украинцев, считающих, что в настоящее время для Украины важнее демократия, а не сильный лидер, выросло на 7 процентных пунктов, однако до сих пор большей остается доля тех, кто считает, что сейчас страна нуждается в сильном руководителе.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23 июля – 4 августа

Детали: Социологи задавали два вопроса – в одном спрашивали, что в целом важно для Украины, а в другом акцентировали на времени – что важно сейчас – демократия или сильный лидер.

Если говорить в целом, то больше украинцев отдают предпочтение демократической системе – 48% против 36%, которые считают наличие сильного лидера более важным.

По сравнению с декабрем 2023 года уменьшилось количество тех, кто говорит о демократической системе (с 59% в декабре 2023 года до 48% летом 2025-го), но стало больше тех, кто не определился – с 8% до 16%.

Рост тех, кто отдает предпочтение сильному лидеру, зафиксирован в пределах погрешности – с 32% до 36%.

Когда респондентов спрашивали о том, в чем Украина нуждается именно сейчас, то 48% отдали предпочтение наличию сильного лидера, а 35% заявили о важности демократической системы.

При этом по сравнению с июлем 2022 года количество тех, кто сейчас видит большую потребность в демократической системе, выросло с 27% до 35%, тогда как количество тех, кто подчеркивает важность сильного лидера, уменьшилось с 58% летом 2022 года до 47% летом 2025 года.

Социологи отмечают, что те, кто не доверяют президенту, имеют значительно больший запрос на то, чтобы стратегически Украина была демократической системой – 63% против 26%, которые отдают предпочтение сильному лидеру.

В то же время среди тех, кто доверяет президенту, мнения разделились поровну – 42% отдают предпочтение демократической системе, а 44% отдают предпочтение сильному лидеру.

Исследование проводилось с 23 июля по 4 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 022 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1 022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Социологи отмечают, что во избежание влияния эффекта порядка ответов половине респондентов задавали вопрос о важности сейчас, половине респондентов – о важности в целом (а не на данный момент). Таким образом, на вопрос о важности сейчас ответили 502 респондента, на вопрос о важности в целом – 520 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

Также КМИС акцентирует, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. При этом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.