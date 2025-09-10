Зросла кількість українців, які вважають демократію важливішою за сильного лідера – КМІС

З 2022 року кількість українців, які вважають, що наразі для України є важливішою демократія, а не сильний лідер, зросла на 7 відсоткових пунктів, однак досі більшою є частка тих, хто вважає, що нині країна потребує сильного керівника.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 23 липня – 4 серпня

Деталі: Соціологи ставили два питання – в одному запитували, що в цілому є важливим для України, а в іншому акцентували на часі – що важливим є зараз – демократія чи сильний лідер.

Якщо говорити загалом, то більше українців віддають перевагу демократичній системі – 48% проти 36%, які вважають наявність сильного лідера важливішою.

Порівняно з груднем 2023 року зменшилась кількість тих, хто говорить про демократичну систему (59% у у грудні 2023 року до 48% влітку 2025-го), але стало більше тих, хто не визначився – з 8% до 16%.

Зростання тих, хто віддає перевагу сильному лідеру зафіксоване в межах похибки – з 32% до 36%.

Коли респондентів запитували про те, чого Україна потребує саме зараз, то 48% віддали перевагу наявності сильного лідера, а 35% заявили про важливість демократичної системи.

Інфографіка КМІС

При цьому порівняно з липнем 2022 року кількість тих, хто зараз бачить більшу потребу в демократичній системі зросла з 27% до 35%, тоді як кількість тих, хто наголошує на важливості сильного лідера зменшилась з 58% влітку 2022 року до 47% влітку 2025 року.

Інфографіка КМІС

Соціологи зазначають, що ті, хто не довіряють президенту, мають значно більший запит на те, щоб стратегічно Україна була демократичною системою – 63% проти 26%, які віддають перевагу сильному лідеру.

Водночас серед тих, хто довіряє президенту, думки розділилися порівну – 42% віддають перевагу демократичній системі, а 44% віддають перевагу сильному лідеру.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 23 липня по 4 серпня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 022 респонденти у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Соціологи зазначають, що для уникнення впливу ефекту порядку відповідей половині респондентів ставили запитання про важливість зараз, половині респондентів – про в цілому важливість (а не на цей момент). Таким чином, на запитання про важливість зараз відповідали 502 респонденти, на запитання про важливість у цілому – 520 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

Також КМІС акцентує, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. При цьому соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.