Bloomberg: Польша запросила у НАТО дополнительные системы ПВО после атаки дронов РФ

Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: Запрос поступил после того, как страна-член НАТО и Европейского Союза сбила беспилотники, вторгшиеся на ее территорию во время последнего массированного воздушного удара России по Украине, что стало первым таким ответом с момента начала полномасштабного вторжения, которое началось более трех с половиной лет назад.

