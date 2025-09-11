Все разделы
Bloomberg: Польша запросила у НАТО дополнительные системы ПВО после атаки дронов РФ

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 11 сентября 2025, 09:17
Bloomberg: Польша запросила у НАТО дополнительные системы ПВО после атаки дронов РФ
фото: Getty Images

Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: Запрос поступил после того, как страна-член НАТО и Европейского Союза сбила беспилотники, вторгшиеся на ее территорию во время последнего массированного воздушного удара России по Украине, что стало первым таким ответом с момента начала полномасштабного вторжения, которое началось более трех с половиной лет назад.

ПольшаПВОНАТОбеспилотники
