Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США начался суд над мужчиной, обвиняемым во второй попытке покушения на Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 20:56
В США начался суд над мужчиной, обвиняемым во второй попытке покушения на Трампа
Обвиняемый Райан Раут. Фото: Getty Images

В суде американского штата Флорида в четверг начался суд над 59-летним Райаном Раутом, которого обвиняют в заговоре с целью убийства Дональда Трампа на поле для гольфа в сентябре 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Раут отказался от адвоката и сам представляет себя в суде по делу о покушении на Трампа.

Реклама:

В вступительной речи он неоднократно отклонялся от темы, говоря о человечестве и глобальных конфликтах, поэтому судья Эйлин Кеннон прервала выступление и попросила обвинение вызвать первого свидетеля.

Раута арестовали 15 сентября 2024 года недалеко от поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, где находился Трамп. Это была вторая попытка покушения на тогдашнего кандидата в президенты.

Раут пытался скрыться от преследования на автомобиле и был вскоре арестован.

РЕКЛАМА:

Мужчине инкриминируют покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального служащего и преступления, связанные с огнестрельным оружием. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Мотивы Раута остаются неясными.

Ранее стало известно, что мужчина в 2022 году отправился в Киев, чтобы якобы присоединиться к иностранным добровольческим подразделениям, но ему отказали из-за возраста и отсутствия опыта.

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
США
Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Келлог снова прибыл в Киев
В Сенате США говорят об "усилении интереса" к законопроекту о санкциях против РФ
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: