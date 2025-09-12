Застреленными нашли двух работников автосервиса во Львовской области
Пятница, 12 сентября 2025, 15:05
В помещении офиса автосервиса в селе Подрясное Львовского района Львовской области 12 сентября произошла стрельба, в результате которой погибли два мужчины.
Источник: полиция Львовщины
Детали: Уточняется, что происшествие произошло в 12 часов.
Реклама:
В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями два работника указанного сервиса.
Обстоятельства неизвестны, работают профильные службы.