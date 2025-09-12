Все разделы
Застреленными нашли двух работников автосервиса во Львовской области

Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 15:05
Застреленными нашли двух работников автосервиса во Львовской области
фотО: полиция

В помещении офиса автосервиса в селе Подрясное Львовского района Львовской области 12 сентября произошла стрельба, в результате которой погибли два мужчины.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Уточняется, что происшествие произошло в 12 часов.

В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями два работника указанного сервиса.

Обстоятельства неизвестны, работают профильные службы.

Львовщинаубийство
