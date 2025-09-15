Трамп впервые назвал Россию агрессором

Президент США Дональд Трамп, который ранее избегал осуждения Москвы за вторжение, наконец назвал Россию "агрессором" по отношению к Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Говоря о потерях украинских и российских войск, Трамп сказал журналистам в воскресенье: "На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Из России чуть больше, но когда ты агрессор, ты теряешь больше".

Реклама:

Ранее Трамп отказывался осуждать Москву за вторжение, а в феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей отклонила резолюцию ООН, которая поддерживала территориальную целостность Украины и осуждала Россию за агрессию.

США также выступили против заявления G7, в котором Россия была названа агрессором.

Трамп обвинял Украину в войне, заявив в апреле, что "нельзя начинать войну против страны, которая в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что тебе дадут несколько ракет".

РЕКЛАМА:

Но позиция Трампа в отношении Кремля изменилась в течение лета, и его администрация начала оказывать все большее давление на Владимира Путина, поскольку российский лидер блокирует усилия Трампа по организации прямых мирных переговоров с Владимиром Зеленским.

"Я остановил семь войн и думал, что эта будет для меня легкой, но она оказалась сложной", – сказал Трамп в воскресенье, имея в виду российское вторжение.

Поскольку более жесткая позиция Трампа не заставила Путина сесть за стол переговоров с Зеленским, администрация США сталкивается со все более сильными призывами ввести более строгие санкции против России.

В воскресенье Трамп заявил, что планирует это сделать, но только после того, как Европа прекратит покупать российскую нефть и усилит собственный режим санкций.

Венгрия и Словакия являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов в ЕС и выступили против усилий Европейской комиссии по их постепенному отказу от них.

Перед этим Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".