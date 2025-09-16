Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Эстонии на восточной границе начали возводить 40-километровый противотанковый ров

Галина Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 16 сентября 2025, 11:04
В Эстонии на восточной границе начали возводить 40-километровый противотанковый ров
фото: Getty Images

На восточной границе Эстонии началось строительство крупных пограничных оборонительных сооружений. В течение следующих двух лет вдоль восточной границы будет выкопан 40-километровый противотанковый ров, который является частью запланированной системы Балтийской оборонной зоны в Эстонии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Отмечается, что пока полукилометровый противотанковый ров был выкопан за пределами забора в деревне Вински близ Меремяе, будущие противотанковые рвы будут выкопаны внутри задерживающего забора, который также будет оборудован "зубами дракона" и колючей проволокой.

Реклама:
 

"Поскольку у нас есть хороший природный барьер на северо-востоке Эстонии в виде реки Нарвы и озера Пейпси на востоке, мы планируем построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага. То есть вдоль всей границы, где это необходимо", – сказал подполковник Айнар Афанасьев, начальник штаба Вооруженных сил.

По его словам, в болотистых районах это не нужно, потому что "туда невозможно добраться с техникой".

"К концу 2027 года мы должны иметь готовыми более 40 километров противотанковых рвов. А также почти 600 бункеров", – отметил военный.

РЕКЛАМА:

Руководитель проекта отдела закупок RKIK Армин Сииливаск отметил, что в этом году планируют создать два пункта поддержки: один в северо-восточной Эстонии, а другой – в юго-восточной Эстонии, которые будут насчитывать до 14 пунктов, которые будут дополнительно размещены в ландшафте.

"В этом году мы также планируем создать склады. Сейчас все материалы для барьеров находятся на временных складах, но в этом году мы перевезем их на склады, чтобы эти материалы были как можно ближе к пунктам поддержки", – добавил он.

Эстония – одна из стран ЕС, которые исторически имели самые большие площади болот, и одна из передовых в политике их восстановления после того, как в прошлом многие заболоченные территории осушили для сельского хозяйства.

Впрочем, первые шаги в этом направлении уже столкнулись с сопротивлением местных жителей и приостановились.

Предыстория:

  • В конце августа писали, что в Эстонии размышляют над целесообразностью восстановить болота и торфяники, существовавшие в прошлом, как естественное препятствие, которое в случае потенциального вторжения РФ поможет сдержать вражескую армию.
  • Финляндия недавно завершила строительство первого участка забора вдоль 1340-километровой границы с Россией.

Эстонияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Дроны атаковали российский Волгоград, где работает предприятие "Лукойла"
Путин уволил Козака, который призвал к переговорам с Украиной, потому что хочет дальше воевать – ISW
Международный реестр ущерба от войны с Россией запустил две новые категории заявлений
видеоПолиция задержала работника ТЦК, который устроил несколько ДТП: пострадал инспектор
Лукашенко признал, что политзаключенного Статкевича "забрали обратно" после отказа выехать из Беларуси
НБУ в октябре начнет изымать 10 копеек из обращения
Все новости...
Эстония
Премьер Эстонии: Европа еще далека от силы для сдерживания РФ
Эстония планирует предоставить 100 млн евро на военную поддержку Украины в следующем году
Эстония частично закрыла воздушное пространство у восточной границы
Последние новости
09:46
Чехия будет требовать визы от владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии
09:30
Новые легковушки в Украине: в каких регионах их покупают чаще всего
09:27
ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали
09:25
фото Польский министр обороны прибыл в Киев
09:07
видеоГде скрывается заместитель Ермака Ростислав Шурма? Расследование Михаила Ткача
09:06
Дроны атаковали российский Волгоград, где работает предприятие "Лукойла"
09:04
Meta представила умные очки Ray-Ban Display с экраном и браслетом управления
09:02
Дания проводит крупные военные учения в Гренландии без участия США
08:42
Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ, если не будет альтернатив
08:22
Генштаб: В среду на фронте было 184 боя, больше всего – под Покровском
Все новости...
Реклама:
Реклама: