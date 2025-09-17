Германия существенно изменила позицию относительно использованию активов РФ в пользу Украины – СМИ

По данным агентства Bloomberg, Германия изменила позицию и теперь поддерживает расширение использования замороженных российских активов для финансирования Украины после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Bloomberg

Детали: Агентство напоминает, что европейские правительства и их союзники из "Группы семи" рассматривают способы более широкого использования замороженных активов для получения дополнительных доходов в поддержку Украины, сообщили информированные источники.

Подавляющее большинство из около $300 млрд замороженных активов РФ сосредоточено в Европе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своей речи ранее в этом месяце, что ЕС нужно найти новые способы заставить Россию заплатить за войну, которую она ведет.

Германия, которая долгое время осторожно относилась к защите финансового центра Европы и соблюдению принципа государственного иммунитета, теперь стала активным сторонником максимального использования доходов от этих средств, сообщили источники на условиях анонимности.

Изменение позиции Берлина произошло на фоне опасений, что если поддержка США при президентстве Трампа ослабнет, бремя помощи Украине ляжет в значительной степени на немецкую экономику, крупнейшую в Европе, что может еще больше подпитать рост популярности ультраправых.

По словам собеседников агентства, этот вопрос должны поднять министры финансов из стран ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидеры ЕС в октябре.

Отметим, на прошлой неделе появилась информация, что Европейская комиссия готовится вынести на обсуждение новый механизм использования замороженных российских активов.

Идея заключается в том, чтобы не конфисковывать весь капитал, а заменять его на облигации ЕС и передавать средства Украине.

Такой подход может стать выходом для ЕС и Украины, ведь он позволяет избегать юридических рисков прямой экспроприации, но в то же время создает сильный политический сигнал, что Россия начинает платить за войну уже сейчас.

