Польша депортирует украинца, задержанного за незаконное управление дроном над Варшавой

В Польше приняли решение о депортации 21-летнего украинца за несанкционированное управление беспилотником над историческим центром Варшавы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что депортированному украинцу будет запрещен въезд в страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет. Также задержанный украинец заплатил штраф в размере 4000 злотых.

Реклама:

Юношу отвезут в один из КПП на границе с Украиной и отправят домой.

17-летнюю белоруску, которую задержали вместе с ним, оставили в статусе свидетеля и отпустили.

В Агентстве внутренней безопасности проверили телефоны юноши в попытках выяснить, имел ли его поступок шпионскую цель. Однако никаких признаков его контактов с представителями иностранных спецслужб не обнаружили.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: О задержании молодых людей сообщили во вторник. Дрон, пилотируемый 21-летним украинцем, пролетел над правительственными зданиями и президентской резиденцией в Варшаве. Беспилотник нейтрализовала полиция вскоре после того, как его заметили. Сначала сообщили о задержании двух граждан Беларуси, затем уточнили, что они граждане Украины и Беларуси.