Генштаб: 223 боя произошло на фронте, из них 87 – на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 223 боевых столкновения, из них 87 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 19 сентября

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также осуществил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Одрадное и в направлении Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Киндрашевки и в направлении Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодези и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголове, Дерилово, Ставки, Заречное.

На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Николаево.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Владимировка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Гореховое, Дачное и в сторону Вольного, Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.

На Покровском направлении украинские подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Сычнево, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Комышуваха, Терновое, Новоивановка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям украинских защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.