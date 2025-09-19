Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: 223 боя произошло на фронте, из них 87 – на Покровском направлении

Анастасия ПроцПятница, 19 сентября 2025, 08:17
Генштаб: 223 боя произошло на фронте, из них 87 – на Покровском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 223 боевых столкновения, из них 87 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 19 сентября

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также осуществил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Одрадное и в направлении Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Киндрашевки и в направлении Боровой.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодези и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголове, Дерилово, Ставки, Заречное.

На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Николаево.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Владимировка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Гореховое, Дачное и в сторону Вольного, Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.

На Покровском направлении украинские подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Сычнево, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Комышуваха, Терновое, Новоивановка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям украинских защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток
Генштаб: В среду на фронте было 184 боя, больше всего – под Покровском
Генштаб: Оккупанты 43 раза пытались продвинуться на Покровском направлении
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: