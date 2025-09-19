Зеленский об инциденте в Эстонии: Не случайность, а системная российская кампания
Президент Владимир Зеленский назвал инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии частью более широкой кампании России по дестабилизации западных государств.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского
Детали: Зеленский назвал "недопустимым" очередное нарушение Россией воздушного пространства НАТО.
"Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", – добавил он.
По словам главы государства, такие действия – не случайность, а "системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада".
"И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия – как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. Россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции", – написал он.
Также, добавил Зеленский, должны расти и потери России в войне, "чего можно достичь благодаря сильной украинской армии".
В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
Европейские государства выразили солидарность с Эстонией, а министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию.