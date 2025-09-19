Зеленский об инциденте в Эстонии: Не случайность, а системная российская кампания

Президент Владимир Зеленский назвал инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии частью более широкой кампании России по дестабилизации западных государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского

Детали: Зеленский назвал "недопустимым" очередное нарушение Россией воздушного пространства НАТО.

"Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", – добавил он.

По словам главы государства, такие действия – не случайность, а "системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада".

"И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия – как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. Россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции", – написал он.

Также, добавил Зеленский, должны расти и потери России в войне, "чего можно достичь благодаря сильной украинской армии".

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Европейские государства выразили солидарность с Эстонией, а министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию.