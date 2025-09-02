Все разделы
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 03:05
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
Фото: "Кордон.Медіа"

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар. Есть раненые, среди них – ребенок.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, и. о. городского главы Сум Артем Кобзарь, начальника Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Детали: По словам главы ОВА, российские ударные беспилотники попали по нежилым зданиям в Заречном районе города. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар.

Прямая речь Кобзаря: "Два взрыва, которые вы сегодня слышали – это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. Рядом расположен детский сад. К сожалению, есть раненые люди".

Дополнено: Позже начальник Сумской МВА сообщил, что в результате обстрела "разрушено помещение торгового ряда".

Прямая речь Кривошеенко: "Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок. Пожар ликвидирован".

Предыстория:

  • Российская армия в течение дня 1 сентября интенсивно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумской области, пострадали 7 человек.

Сумыбеспилотникипожаржертвы
