Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар. Есть раненые, среди них – ребенок.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, и. о. городского главы Сум Артем Кобзарь, начальника Сумской МВА Сергей Кривошеенко
Детали: По словам главы ОВА, российские ударные беспилотники попали по нежилым зданиям в Заречном районе города. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар.
Прямая речь Кобзаря: "Два взрыва, которые вы сегодня слышали – это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. Рядом расположен детский сад. К сожалению, есть раненые люди".
Дополнено: Позже начальник Сумской МВА сообщил, что в результате обстрела "разрушено помещение торгового ряда".
Прямая речь Кривошеенко: "Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок. Пожар ликвидирован".
Предыстория:
- Российская армия в течение дня 1 сентября интенсивно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумской области, пострадали 7 человек.