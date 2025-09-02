Россияне атаковали беспилотниками Белую Церковь: есть погибший и раненые

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине в Киевской области. В результате атаки погиб один человек, есть раненые, возник пожар.

Источник: секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, начальник Киевской ОВА Николай Калашник

Детали: По словам Вовкотруба, в результате российского удара возник пожар.

Реклама:

"К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем", - сообщил секретарь горсовета.

Начальник ОВА сообщил, что тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Фото: Николай Калашник

Прямая речь Калашника: "В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий".

РЕКЛАМА:

Фото: Николай Калашник

Детали: Местные власти предостерегают жителей о возможном задымлении в отдельных районах и призывают закрыть окна.