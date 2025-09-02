Эрдоган после разговора с Путиным и Зеленским заявил, что они "еще не готовы" к встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с главой РФ Владимиром Путиным в Китае и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны "еще не готовы" к встрече.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что Эрдоган пообщался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося из Китая, где он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.

По его словам, переговоры последних месяцев между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, добавив, что любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия для этого еще не созданы.

