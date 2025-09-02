Все разделы
Эрдоган после разговора с Путиным и Зеленским заявил, что они "еще не готовы" к встрече

Станислав ПогориловВторник, 2 сентября 2025, 15:06
Эрдоган после разговора с Путиным и Зеленским заявил, что они еще не готовы к встрече
Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с главой РФ Владимиром Путиным в Китае и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны "еще не готовы" к встрече.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что Эрдоган пообщался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося из Китая, где он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.

По его словам, переговоры последних месяцев между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, добавив, что любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия для этого еще не созданы.

Что предшествовало:

  • В Кремле 29 августа повторили свои объяснения, почему уклоняются от двусторонней встречи Путина и Зеленского.
  • 30 августа Зеленский заявил, что время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов по Украине.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины, на которую согласился во время саммита с Трампом, то американский президент не может оставить это без реакции.

ЭрдоганПутинЗеленскийроссийско-украинская война
