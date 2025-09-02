Эрдоган после разговора с Путиным и Зеленским заявил, что они "еще не готовы" к встрече
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с главой РФ Владимиром Путиным в Китае и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны "еще не готовы" к встрече.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что Эрдоган пообщался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося из Китая, где он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.
По его словам, переговоры последних месяцев между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.
Эрдоган отметил, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, добавив, что любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия для этого еще не созданы.
Что предшествовало:
- В Кремле 29 августа повторили свои объяснения, почему уклоняются от двусторонней встречи Путина и Зеленского.
- 30 августа Зеленский заявил, что время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов по Украине.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины, на которую согласился во время саммита с Трампом, то американский президент не может оставить это без реакции.