Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 29 августа 2025, 21:23
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины, на которую согласился во время саммита с Трампом, то американский президент не может оставить это без реакции.

Источник: заявление Макрона во время общения со СМИ 29 августа после встречи с канцлером Германии, пишет "Европейская правда"

Детали: Макрон напомнил, что во время саммита на Аляске – уже более 10 дней назад – Путин сказал Трампу, что согласен на встречу с Зеленским, после чего в Москве начали придумывать объяснения, почему еще не готовы к ней.

Макрон отметил, что если до понедельника, 1 сентября, встреча так и не будет согласована – "это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трампа (...) и это не может остаться без ответа".

"Мы оба будем общаться с президентом Трампом... И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет – мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций", – добавил Макрон.

Также президент Франции после возмущения в России сказал, что считает оправданными свои слова в адрес главы Кремля, которого назвал "хищником" и "людоедом".

Напомним, в Кремле 29 августа повторили свои объяснения, почему уклоняются от двусторонней встречи Путина и Зеленского.

