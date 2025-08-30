Зеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный ночной обстрел 30 августа и призвал мир к "реальным действиям".

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что ей наплевать на слова, мы рассчитываем на реальные действия. Совершенно ясно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.

Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические. Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны реальные шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира".

Детали: По данным президента, на данный момент известно об одном погибшем и десятках пострадавших, в том числе и детях.

От удара пострадали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.