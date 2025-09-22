Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 22 сентября 2025, 08:52
ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ
фото: getty images

Российская служба BBC исследовала и опубликовала расследование о том, как пророссийские силы в Молдове за средства из России серыми методами готовят почву для своей победы на парламентских выборах 28 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование ВВС

Детали: С помощью инфильтрации собственного репортера в сеть, финансируемую Россией, ВВС подтвердили факты того, что там платят участникам за публикацию пропаганды в поддержку пророссийских сил и направленной на дискредитацию прозападной партии власти. Также там наладили работу по поиску симпатиков пророссийских партий и проведению несбалансированных соцопросов, которые должны стать почвой для того, чтобы ставить под сомнение официальные результаты выборов.

Реклама:

Инфильтрация произошла благодаря ссылке на соответствующий чат в Telegram, где собирали желающих сотрудничать. Репортерка ВВС Ана и 34 других привлеченных человека получили приглашение на закрытые онлайн-семинары, где им читали лекции типа "как пройти путь от кухни до национального лидера", а затем путем тестирования отсеивали людей, которые не демонстрировали достаточного уровня для дальнейшей работы.

После этого этапа с Аной связалась координатор по имени Алина Жук, которая сообщила, что ей могут платить по 3000 леев в месяц за распространение в TikTok и Facebook нужной информации. Оплата должна была поступать через подсанкционный российский Промсвязьбанк.

Далее ее и других отобранных стали обучать, как готовить такие публикации для соцсетей с лучшими шансами на охват и с использованием ChatGPT.

РЕКЛАМА:

Сначала их просили публиковать "патриотические посты об исторических деятелях Молдовы", затем тематика стала откровенно агитационной. В частности, появились сообщения, что действующая власть собирается фальсифицировать выборы, и выдумки вроде того, что Молдову не примут в ЕС, "если ее граждане не будут частью ЛГБТК+", что президент Мая Санду как-то способствует торговле детьми и т. д.

В результате более широкого анализа расследование выяснило, что эта дезинформационная сеть насчитывает не менее 90 учетных записей в TikTok, которые опубликовали тысячи видео и с января 2025 года в совокупности имеют 23 млн просмотров и более 800 лайков. Стоит напомнить, что население Молдовы – 2,4 млн.

В американской Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab на основе собранных журналистами данных предположили, что реальный размер сети аканутов больше и они, вероятно, собрали около 55 млн просмотров своего контента только в TikTok.

В публикации отмечают, что провели мониторинг соцсетей также на предмет дезинформации в кампании партии Санду PAS и не нашли таких примеров.

Кроме заработка постами, Ани предложили оплату по 200 леев в час за проведение опросов жителей Кишинева об их избирательных предпочтениях. После этого также было соответствующее обучение. Участников этой работы попросили записывать голоса респондентов, которые говорят о поддержке пророссийских сил – якобы для дальнейших доказательств фальсификации выборов.

Инфильтрированная корреспондентка стала свидетелем разговора, как координатор просит кого-то по телефону "привезти деньги из Москвы" на "зарплаты своим людям".

Также расследование обнаружило связи между этой сетью и беглым олигархом Иланом Шором и неудачной организацией "Евразия". Среди прочего, группа "Лидеры Евразии" была в подписках координатора Алины, а ее фото фигурирует на сайте организации.

Что предшествовало:

Смотрите также видеоблог ЕвроПравды о томкто работает на РФ в Молдове и каким будет результат

МолдоваРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Молдова
Зеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Опрос: партия Санду сохраняет лидерство, но не получит большинства в парламенте
Санду заявила, что РФ нацелилась на диаспору для влияния на выборы в Молдове
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: