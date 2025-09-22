ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ

Российская служба BBC исследовала и опубликовала расследование о том, как пророссийские силы в Молдове за средства из России серыми методами готовят почву для своей победы на парламентских выборах 28 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование ВВС

Детали: С помощью инфильтрации собственного репортера в сеть, финансируемую Россией, ВВС подтвердили факты того, что там платят участникам за публикацию пропаганды в поддержку пророссийских сил и направленной на дискредитацию прозападной партии власти. Также там наладили работу по поиску симпатиков пророссийских партий и проведению несбалансированных соцопросов, которые должны стать почвой для того, чтобы ставить под сомнение официальные результаты выборов.

Реклама:

Инфильтрация произошла благодаря ссылке на соответствующий чат в Telegram, где собирали желающих сотрудничать. Репортерка ВВС Ана и 34 других привлеченных человека получили приглашение на закрытые онлайн-семинары, где им читали лекции типа "как пройти путь от кухни до национального лидера", а затем путем тестирования отсеивали людей, которые не демонстрировали достаточного уровня для дальнейшей работы.

После этого этапа с Аной связалась координатор по имени Алина Жук, которая сообщила, что ей могут платить по 3000 леев в месяц за распространение в TikTok и Facebook нужной информации. Оплата должна была поступать через подсанкционный российский Промсвязьбанк.

Далее ее и других отобранных стали обучать, как готовить такие публикации для соцсетей с лучшими шансами на охват и с использованием ChatGPT.

РЕКЛАМА:

Сначала их просили публиковать "патриотические посты об исторических деятелях Молдовы", затем тематика стала откровенно агитационной. В частности, появились сообщения, что действующая власть собирается фальсифицировать выборы, и выдумки вроде того, что Молдову не примут в ЕС, "если ее граждане не будут частью ЛГБТК+", что президент Мая Санду как-то способствует торговле детьми и т. д.

В результате более широкого анализа расследование выяснило, что эта дезинформационная сеть насчитывает не менее 90 учетных записей в TikTok, которые опубликовали тысячи видео и с января 2025 года в совокупности имеют 23 млн просмотров и более 800 лайков. Стоит напомнить, что население Молдовы – 2,4 млн.

В американской Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab на основе собранных журналистами данных предположили, что реальный размер сети аканутов больше и они, вероятно, собрали около 55 млн просмотров своего контента только в TikTok.

В публикации отмечают, что провели мониторинг соцсетей также на предмет дезинформации в кампании партии Санду PAS и не нашли таких примеров.

Кроме заработка постами, Ани предложили оплату по 200 леев в час за проведение опросов жителей Кишинева об их избирательных предпочтениях. После этого также было соответствующее обучение. Участников этой работы попросили записывать голоса респондентов, которые говорят о поддержке пророссийских сил – якобы для дальнейших доказательств фальсификации выборов.

Инфильтрированная корреспондентка стала свидетелем разговора, как координатор просит кого-то по телефону "привезти деньги из Москвы" на "зарплаты своим людям".

Также расследование обнаружило связи между этой сетью и беглым олигархом Иланом Шором и неудачной организацией "Евразия". Среди прочего, группа "Лидеры Евразии" была в подписках координатора Алины, а ее фото фигурирует на сайте организации.

Что предшествовало:

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что Россия поддерживает преступные группировки в Молдове, чтобы захватить власть и поставить этих лиц во главе государства.

Украина на прошлой неделе наложила санкции на политиков в Молдове, которые работают на Кремль.

Смотрите также видеоблог ЕвроПравды о том, кто работает на РФ в Молдове и каким будет результат