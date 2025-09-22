Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главнокомандующий ВСУ с румынским визави согласовали меры противодействия российским БпЛА

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 20:45
Главнокомандующий ВСУ с румынским визави согласовали меры противодействия российским БпЛА
фото с Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Георгице Владом и согласовал меры совместного противодействия беспилотным угрозам вдоль украинско-румынской границы

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского 

Детали: Как отмечается, украинский и румынский генералы обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Вооруженных Сил Украины.

Реклама:

"Обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что главнокомандующий ВСУ поблагодарил руководство Румынии и румынский народ за политическую поддержку Украины и военную помощь.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.
  • Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.

СырскийбеспилотникиРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Сырский
Командующий ДШВ Апостол прокомментировал создание Штурмовых войск
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
Сырский: РФ копирует украинские дроны-перехватчики и наращивает дальность БпЛА
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: