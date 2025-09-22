Главнокомандующий ВСУ с румынским визави согласовали меры противодействия российским БпЛА
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Георгице Владом и согласовал меры совместного противодействия беспилотным угрозам вдоль украинско-румынской границы
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского
Детали: Как отмечается, украинский и румынский генералы обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Вооруженных Сил Украины.
"Обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что главнокомандующий ВСУ поблагодарил руководство Румынии и румынский народ за политическую поддержку Украины и военную помощь.
Напомним:
- В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.
- Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.