Главнокомандующий ВСУ с румынским визави согласовали меры противодействия российским БпЛА

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Георгице Владом и согласовал меры совместного противодействия беспилотным угрозам вдоль украинско-румынской границы

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского

Детали: Как отмечается, украинский и румынский генералы обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Вооруженных Сил Украины.

"Обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что главнокомандующий ВСУ поблагодарил руководство Румынии и румынский народ за политическую поддержку Украины и военную помощь.

