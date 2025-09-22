Усі розділи
Головнокомандувач ЗСУ з румунським візаві погодили кроки протидії російським БпЛА

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 20:45
Головнокомандувач ЗСУ з румунським візаві погодили кроки протидії російським БпЛА
фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Владом і погодив заходи спільної протидії безпілотним загрозам уздовж українсько-румунського кордону

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сирського 

Деталі: Як зазначається, український та румунський генерали обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби Збройних Сил України.

"Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ подякував керівництву Румунії та румунському народу за політичну підтримку України та військову допомогу.

Нагадаємо:

  • У суботу, 13 вересня, румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.
  • Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

СирськийбезпілотникиРумунія
