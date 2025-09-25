Бывшего президента Франции посадили на пять лет

Французский суд 25 сентября признал экс-президента Николя Саркози частично виновным в "ливийском деле" о финансировании его избирательной кампании средствами покойного диктатора Муаммара Каддафи и назначил ему 5 лет тюрьмы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: В четверг, 25 сентября, суд во Франции признал частично виновнымСаркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

В результате его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Бывшему президенту также назначили штраф в размере 100 тысяч евро.

В то же время прокуроры просили тюремного заключения сроком на семь лет, штрафа в размере 300 тысяч евро и пятилетнего запрета занимать государственные должности.

Приговор оказался гораздо более суровым, чем многие ожидали. Ожидается, что бывший президент может быть заключен в тюрьму в ближайшие недели.

Напомним:

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

Подробнее о деле читайте в статье: Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.